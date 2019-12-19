بيع بالمزايدة للعديد من المحلات التجارية في بئر مراد رايس بالعاصمة

أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، للراغبين في اقتناء محلات تجارية عن بيع بالمزايدة للعشرات منها والكائنة على مستوى المشروع السكني 492 مسكن اجتماعي تساهمي بجنان سفاري، حيث حددت المديرية مدة 30 يوما لإداع العروض انطلاقا من اليوم الأول لنشر الإعلان عبر الجرائد.

وأشارت “اوبجيي” بئر مراد رايس حسب بيانها، أن عرض الديوان هذا محدد بفترة ستسمح للراغبين في شراء المحلات بطريقة اختيار أحسن عرض تحت تعهد مختوم للمحلات المتواجد مقرها بكل من حي 492 مسكن اجتماعي تساهمي مع محلات وخدمات مدمجة بجنان سفاري للبرنامج الخماسي 2005/2009 وحي 492/412 بذات الحي التابع لبرنامج 97 والحصة السنوية التكميلية 2000، ودعا الديوان بالمناسبة المتعهدين والمهتمين بهذا الإعلان سحب دفتر الشروط من المديرية العامة الكائنة بـ24 شارع الإخوة الثلاثة بوعدو ببئر مراد رايس مقابل دفع مبلغ مالي قدره 3000,00 دينار غير قابل للاسترجاع، حيث حددت مدة تحضير العروض بـ30 يوما ابتداء من أول نشر لهذا الإعلان الذي صدر بالجرائد الأسبوع المنصرم، في اليوم والساعة المحددة لإيداع العروض التي توافق اليوم الأخير المفتوح لتحضير العروض إلى غاية الساعة منتصف النهار.