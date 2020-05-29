بيان للنيابة العامة: راقي يقتل طفلة ذات 10 سنوات بولاية قالمة

– أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة قالمة، عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، نتيجة التعنيف الذي تعرضت له أثناء إخضاعها لرقية.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها قد تلقت إخطارا من مصالح الأمن الولائي مفاده، وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة، ويتعلق الأمر بالمسماة “ريماس بوفلفل”، نتيجة التعنيف الذي تعرضت له أثناء رقية أخضعت لها في بيتها العائلي، وقد تمت معاينة آثار الضرب والحرق على جسدها عند تقديم الإسعافات الإستعجالية لها.

وحسب المعلومات الأولية، يضيف البيان، فإن والد الضحية قام بإخضاعها للرقية من طرف المدعو “ط-ي” البالغ من العمر 28 سنة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الضحية مع إسداء تعليمات للضبطية القضائية بفتح تحقيق في الوقائع مع إيقاف المشتبه فيه “ط.ي” ووضعه في الحجز تحت النظر مع تقديم الأطراف فور استكمال الإجراءات