بيان توضيحي حول المركبات الممنوعة من السير

أقرت ولاية الجزائر، أمس، في بيان لها، منع حركة المرور داخل إقليم الولاية خلال نهاية الأسبوع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار الإجراءات الرامية للتصدي لوباء كورونا، موضحة بالمناسبة، طبيعة المركبات الممنوعة من التنقل، بداية من أمس الجمعة إلى إشعار آخر.

حيث أفاد بيان الولاية، الذي تحوز “الوسط” نسخة منه، أن مركبات النقل الحضري الجماعي العمومي، ومركبات النقل الجماعي الخاص، ممنوعة من السير عبر كامل إقليم ولاية الجزائر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، خلال عطلة الأسبوع، بالإضافة إلى منع حركة المرور من وإلى إقليم ولاية الجزائر، لمدة أسبوع كامل، بداية من اليوم الجمعة، إلى إشعار آخر.

مريم خميسة