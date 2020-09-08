بيان أول نوفمبر يدخل الدستور

بقلم احسن خلاص

أنهت رئاسة الجمهورية الانتظار الطويل للافراج عن مشروع الدستور في طبعته الجديدة وفتحت بذلك المجال لانطلاق نقاش عام يسبق الاستفتاء الذي يعتبر رهانا مهما للرئيس تبون وتحديا وامتحانا من منطلق أنه يعد أول احتكاك له مع الشعب لاختبار شرعيته الديمقراطية في مرحلة حساسة متميزة بتجاذبات اجتماعية غير مرتبطة بتفاصيل اللعبة السياسية من فصل بين المؤسسات وتوازنها فحسب بل تمتد إلى إشكالية الاجماع حول المبادئ والأسس الناظمة للمجتمع والمؤسسة للدولة.

لم يعرف التاريخ دستورا نال رضى الجميع ولا مجتمعا أجمع على كل صغيرة وكبيرة في مبادئه وأهدافه وشؤونه وإلا فما جدوى مطالبة الجميع بإقرار التعدد والتنوع وضبط الاختلافات والخلافات الى أقصى حد ممكن، ذلك أن الدستور الناجح هو الذي يضمن حدا أدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي دون أن يخل بحق الأطراف في التعبير السلمي الحر.

يعرض الرئيس تبون خلاصة ما توصلت إليه لجنة لعرابة التي عالجت أكثر من خمسة آلاف اقتراح تقدمت به التشكيلات السياسية والتنظيمات الاجتماعية والشخصيات الوطنية، حذفت أفكارا كانت واردة في المسودة الأولى وأضافت أشياء أخرى وعدلت في صيغ أخرى وهو عمل جبار من لجنة تقنية سنحاول تحليل وفك بعض ما ورد فيه من وجهة نظر التاريخ والتحليل السياسي وما يمكن أن ينتج مستقبلا عن انطلاق العمل بهذه الطبعة الجديدة. لا ندعي القدرة على الخوض في الأبعاد القانونية احتراما لأهل الاختصاص وحسبنا أن نحاول تسليط المجهر السياسي وإضاءة مناطق قد تبدو مظلمة للمتابعين. ولأن الصيغة نهائية فإنه من الضروري تناول التعديلات المدرجة منها بالأخص.

في لفتة عابرة ولكنها ملفتة للنظر، ورد في الفقرة الرابعة من ديباجة المشروع الجديد عبارة “بيانه المؤسس” ضمن الحديث عن أول نوفمبر 1954 وهي إشارة إلى بيان أول نوفمبر لكن النص لم يحدد هوية ما حدث في هذا التاريخ، هل هو مقاومة أو ثورة أو حرب فضلا عن هوية ما أسس له هذا التاريخ، هل أسس للدولة أم للأمة أم للثورة الجزائرية بل اكتفى النص بالقول إنه (التاريخ) تتويج لمقاومة ضروس دون تحديد مداها الزمني بين ما إذا كانت منحصرة في مواجهة النظام الاستعماري الفرنسي أم تمتد إلى جميع حقب مقاومة الشعب الجزائري للغزاة. وبالرغم من أن هذه الفقرة تركت نقاط ظل متعددة تفتح المجال لنقاش أكاديمي دون أن تؤثر على النقاش العام إلا أنها تمكنت من الاستجابة لدعوات من التيار الوطني والإسلامي لتبني بيان أول نوفمبر 1954 بشكل صريح في الدستور وها هي الصيغة الحالية تدرجه لأول مرة لاسيما الفقرة المرجعية منه وهي بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.

ودون أن نغادر التاريخ الوطني ثمة إشارة أخرى لا تقل أهمية من منطلق كونها مثار جدل دائم لم ينته بعد وقد لا ينتهي قريبا. فقد لفتت الصيغة الجديدة إلى أن حديث الدستور عن جبهة التحرير الوطني مرتبط بالحركة السياسية التي أنشئت عام 1954 وانتهى العمل بها مع الاستقلال عام 1962 فقد اعتمدت صياغة الديباجة الجديدة عن قصد اضافة كلمة “التاريخية” عند الحديث عن جبهة التحرير الوطني لفصلها عن جبهة التحرير الوطني السياسية التي تشكلت كحزب دولة عام 1964 و حزب أحادي في بداية الثمانينات من القرن الماضي قبل أن تتحول إلى ما هي عليه اليوم. ويرى المراقبون أن إدراج التاريخية في الحديث عن جبهة التحرير الوطني لفصلها عن حزب جبهة التحرير الوطني السياسي يعتبر تمهيدا دستوريا لحل الحزب أو إجباره على تغيير التسمية التي ستظل وفق الدستور إرثا تاريخيا حصريا للشعب الجزائري لا يجوز لأي تكتل سياسي استغلاله.

وهناك نقاش قائم داخل حزب جبهة التحرير الوطني ذاته حول أهمية الإبقاء على رمز جبهة التحرير أو التخلي عنه فقد خلا عهد الأمين العام الأسبق للحزب عمار سعداني من أي احتفال بمناسبة ذات صلة بحرب التحرير ولم يعد الحزب إلى مثل هذه الاحتفالات إلا في عهد ولد عباس الذي بادر بإطلاق تسمية الأحرار الستة على المقر الوطني للحزب. ومع دخول حزب جبهة التحرير الوطني في مستنقع الاتهامات بالفساد السياسي والأخلاقي للعديد من نوابه في البرلمان بات من الضروري في نظر قطاع كبير من الرأي العام وضع رموز الثورة التحريرية المؤسسة للدولة الجزائرية العصرية في متناول الشعب الجزائري كله.

وثمة جانب آخر يتعلق بالتاريخ الوطني يتمثل في تأكيد استرجاع الشعب الجزائري سيادته وثرواته بفضل مقاوماته التي توجت بثورته على النظام الاستعماري. وهو ما يجعل شرعية الدولة في كونها تمارس سلطتها في خدمة الاستقلال الوطني. فإذا كان هدف الثورة التحريرية تحقيق الاستقلال الوطني فإن هدف الدولة هو خدمة هذا الاستقلال التي عوضت العبارة المألوفة وهي الحفاظ على الاستقلال الوطني.

لقد احتل تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية حيزا تأسيسيا هاما في الفقرات الأولى من ديباجة الطبعة الجديدة للدستور التي ستعرض على الاستفتاء بتاريخ أول نوفمبر بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية، الحدث الوحيد الذي يجمع حوله أكبر عدد من الجزائريين على خلاف المحطات التاريخية السابقة عنه التي أضاءت زوايا دون أخرى.