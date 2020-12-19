بويرة… وفاة شاب طعنا بخنجر من طرف مجهولين

اهتز أمس حي بلمهدي بمدينة البويرة على وقع جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها الشاب “ف.ع” البالغ من العمر 36 سنة ابن حي ليكوتاك تعرض لطعنات بخنجر على مستوى الصدر من طرف مجهولين حيث تدخلت وحدة الإسعافات للمركز المتقدم للحماية المدنية بحي 140 مسكن لنقل جثة الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف بمدينة البويرة ، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها للوصول الى تحديد هوية الجناة وتوقيفهم .

أحسن مرزوق