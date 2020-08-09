بويرة ….هلاك شابا غرقا بسد واد لكحل

الأولى
عن سارة يوبي 879

تدخلت زوال اليوم الأحد فرقة خاصة الغطاسين تابعة لوحدة الحماية المدنية بعين بسام غرب عاصمة ولاية البويرة من أجل انتشال جثة غريق على مستوى سد واد لكحل المخصص للسقي الفلاحي ، واستغرقت عملية البحث عن الضحية حوالي ساعتين من الزمن ليتمكن في الاخير الغطاسون من انتشاله وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة و تعتبر ثاني حالة وفاة غرقا بذات السد بعد أن لقي شابا اخر نفس المصير خلال الشهر الفارط رغم الحملات التحسبسية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية حول أخطار السباحة في السدود والبرك المائية .
أحسن مرزوق

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