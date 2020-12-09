بونجاح يقود السد لفوز عريض ويطيح ببن يطو

استعاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح شهية التهديف مجددا وتمكن من المساهمة في الفوز العريض الي سجله ناديه السد أمام الوكرة بنتيجة 4-1 لحساب منافسة دوري نجوم قطر، وفي هذا الصدد شارك مهاجم المنتخب الوطني أساسيا وهو الذي يواصل في كسب ثقة المدرب الاسباني تشافي هرنانديز، وكان عند حسن الظن في مواجهة مواطنه محمد بن يطو والذي دخل بدوره أساسيا من جانب نادي الوكرة، اين وصل الشباك وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لتشكيلة “الزعيم”، عقب عمل فردي جميل بعد تبادل الكرة مع أحد زملائه قبل ان يسدد الكرة بقوة والتي لامست قائم المرمى قبل أن تسكن الشباك، وهو الهدف الرابع لبونجاح في الدوري القطري هذا الموسم والثامن باحتساب الأهداف التي سجلها في دوري ابطال آسيا.

من جهته، تعافى الحارس الدولي عز الدين دوخة من فيروس كورونا المستجد، بعدما سجل مشاركته في المباراة التي خاضها أول أمس ناديه الرائد أمام الهلال لحساب الدوري السعودي، حيث عاد ابن مدينة الشلف مجددا إلى جو المنافسة عقب تخلصه من أعراض وباء كوفيد19 واستعاد على إثر ذلك عافيته، وشهدت المواجهة هزيمة رفقاء الحارس السابق لجمعية الشلف، اتحاد الحراش وشبيبة القبائل بهدف دون رد والذي تلقته شباكه في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ورغم الخسارة قدم دوخة مباراة قوية وكان في المستوى وهو الذي أنقذ فريقه من اهداف محققة بعد التدخلات الموفقة التي قام بها خلال أطوار اللقاء، واختارته جماهير الرائد رجل المباراة من جانب فريقهم.

عيشة ق.