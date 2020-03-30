بوناطيرو :”بوناطيرو : أعطونا ثلاث مصابين بكورونا و نجرب عليهم الدواء امام الشعب في تجربة متلفزة على القنوات ، و يتحدى انهم لن يتحسنو بعد 4 أيام “

هذه اهم تصريحات العالم الفلكي في تحدي للحكومة اليوم على قناة تيليفيزيونية

بوناطيرو سأذهب لمعهد باستور غدا من جديد للإلتقاء بمدير المعهد .

ويثمن تدخل الرئيس في ضرف قياسي بعلمه بالقضية .

بوناطيرو : لقد طلبو مني من الرئاسة أنهم نظمو لي موعد مع مدير معهد باستور و اليوم ذهبت إلى المعهد فلم أجد المدير مع أنهم قالو له من الرئاسة أنه يجب إستقبال بوناطيرو لنظر في قضيته

بوناطيرو صرح ان تبون تدخل في ضرف قياسي من مراسلته له و طلب من مدير معهد باستور إستقبال بوناطيرو و نظم له موعد معه

بوناطيرو : نحن لا نطلب منكم أموال ظخمة أو مخابر () بل نطلب موافقة فقط .

بوناطيرو يفجرها : إذ لم يتعالج الناس و يتعافو بدواءنا نحن مستعدين لدخول السجن 😱

بوناطيرو :

الدواء يقضي على الفيروس خلال 4 أيام فقط .

بوناطيرو يفجرها و يقول أن حالة المريض ستتحسن ب50٪ في يوم واحد اي بعد 24 سا من أخذه لدواء

بوناطيرو : هناك عائلات جزائرية و مصابين بالكورونا يطالبونني ب علاجهم بهاذ الدواء و يقولون أنهم يتحملون مسؤولية أنفسهم …..

_لتوضيح : تجريب الدواء عليهم غير ممكن إلا إذ تلقى تصريح بذلك

بوناطيرو : الدواء لا يحتوي على مواد كيميائية

بل مواد طبيعية و بيو طبيعية و هو عبارة عن مستحضر لا يحتاج لتجريب الدواء على الحيوان فليس هناك مواد ضارة ( كيميائية )

و نحن في ظرف طارئ يجب التعجيل بخروج به