بومزار يدعو المواطنين إلى شراء “الكباش” عن طريق الدفع الإلكتروني

دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، المواطنين، إلى اقتناء الأضاحي عن طريق الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقة البريدية.
واعتبر بومزار، أن الحل الأنجع للقضاء على ظاهرة الازدحام، هو استعمال البطاقة البريدية، مذكرا بإمكانية استخدامها في موزعات جميع البنوك، كما أن هذه البطاقة تسمح للمستخدم بدفع مختلف الفواتير.
وأضاف الوزير في تصريح للإذاعة، أن الدفع الإلكتروني في تحسن، حيث تم تسجيل 80 مليون عملية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
ودعا الوزير التجار في ظل جائحة كورونا إلى اكتساب منصات البيع عبر الأنترنت، كما حث على عنصر الشباب أصحاب المشاريع في عصرنة القطاع ومرافقتهم في خلق مناصب الشغل.
#جريدة_الوسط #تصريحات #وزير_البريد يدعو المواطنين الى شراء “#الكباش” عن طريق الدفع الالكتروني
Publiée par جريدة الوسط journal el wassat sur Mardi 21 juillet 2020