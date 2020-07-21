بومزار يدعو المواطنين إلى شراء “الكباش” عن طريق الدفع الإلكتروني

دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، المواطنين، إلى اقتناء الأضاحي عن طريق الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقة البريدية.

واعتبر بومزار، أن الحل الأنجع للقضاء على ظاهرة الازدحام، هو استعمال البطاقة البريدية، مذكرا بإمكانية استخدامها في موزعات جميع البنوك، كما أن هذه البطاقة تسمح للمستخدم بدفع مختلف الفواتير.

وأضاف الوزير في تصريح للإذاعة، أن الدفع الإلكتروني في تحسن، حيث تم تسجيل 80 مليون عملية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

ودعا الوزير التجار في ظل جائحة كورونا إلى اكتساب منصات البيع عبر الأنترنت، كما حث على عنصر الشباب أصحاب المشاريع في عصرنة القطاع ومرافقتهم في خلق مناصب الشغل.