بومزار وجريدان وياسين وليد في إجتماع لدراسة حلول تعويض تداعيات الحجر

ترأس، اليوم الثلاثاء، وزير البريد والمواصلات السلكية، إبراهيم بومزار ووزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، الذي كان مرفقا بالوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، اجتماعا يهدف لدراسة جملة من الحلول مفتوحة المصدر تتعلق بالعمل عن بُعد.

الإجتماع، حسب بيان الوزارة، كان بهدف تعويض تداعيات الحجر الصحي بالنسبة لجزء من الطبقة الشغيلة في ظل جائحة كوفيد 19.