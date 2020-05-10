بومزار: تعميم شبكة الألياف البصرية إلى المنازل بالعاصمة.. وستنشر بكل أقطاب الجزائر

وأكد الوزير في تصريح ” لوأج” على إطلاق مشروع عصرنة الإرسال متعدد بتقسيم الزمن أو TDM بالجزائر العاصمة، بالنظر لطبيعة هذه الشبكة القديمة والمهترئة، وهو مشروع تجريبي يتمثل في استبدال إرسال الـ TDM بتكنولوجيا الألياف FTTH التي تضمن تدفقا حقيقيا يبلغ 100 ميغا.

وأبرز الوزير في خرجته الميدانية رفقة المدير العام لاتصالات الجزائر، منير جواهر، أن شبكة الهاتف والأنترنت لا تزال تستعمل الألياف النحاسية بالجزائر العاصمة وهو ناقل لا يمكنه ضمان تدفق مستقر للإنترنت.

وأضاف بومزار، أنه تم اقتناء أجهزة مقسمة الخط البصري أو OLT جديدة والتي بإمكانها إيصال ٱلاف المشتركين بألياف الـ FTTH على اعتبار أن هءه التكنولوجيا من التقنيات الاكثر نجاحا لضمان إستقرار الإتصال بشبكة الأنترنت.