بومرداس: قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا

قرر والي ولاية بومرداس، تعزيز إجراء حظر كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها وكذا التجمعات العائلية عبر كامل إقليم الولاية، لاسيما حفلات الزواج، الختان والأفراح وغيرها من المناسبات كالتجمعات على مستوى المقابر وإقامة مجلس لتقديم العزاء بمسكن عائلة المتوفى.

كما منعت المواكب بمناسبة تنظيم مراسيم الأعراس وكذا تنصيب الخيم لاستقبال تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية المذكورة سابقا.

كما أكدت أنه يتعين على أصحاب الأعراس وعائلات المتوفين تنظيم المراسيم المتعلقة بالحادثتين، خارج أوقات الحجر الجزئي المنزلي وتلقي التهاني أو التعازي في جو تنظيمي تراعى فيه قواعد الوقاية والحماية والنظافة و الأمن للحد من خطر تفشي جائحة كورونا ومكافحتها.

وأوضح القرار الولائي، أن كل مخالف للقواعد المذكورة وكذا أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات إلى تطبيق التدابير الردعية السارية المفعول، بالإضافة إلى السحب الفوري لرخصة السياقة ووضع المركبة في المحشر لمدة 8 أيام بالنسبة لأصحاب المركبات المشاركين في مواكب الأفراح دون المساس بالمتابعات القضائية المنصوص عليها قانونيا .