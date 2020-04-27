بولنوار: “يمنع وضع الكراسي داخل المحلات ويجب استعمال أرقام الهواتف لتحديد مواعيد مع الزبائن”

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، اليوم الإثنين، أنه يمنع على التجار وكل الحرفيين الذين سمح لهم بممارسة نشاطهم، وضع كراسي داخل المحلات وإدخال أكثر من زبونين للمحل.

وأكد بولنوار لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أنه يتعين على كل تاجر سمح له بالنشاط تقليل الاحتكاك مع الزبائن داخل المحلات.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تعين استعمال أرقام الهواتف لتحديد مواعيد لحضور الزبائن إلى المحل لاقتناء حاجياتهم لنفادي الاحتكاك الاجتماعي.

وشدد بولنوار على أهمية اقتناء ما يحتاجه كل فرد دفعة واحدة وعدم الخروج عدة مرات خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.