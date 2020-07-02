بوقدوم يشارك في الندوة الوزارية المخصصة للتصدي الرقمي لفيروس كوفيد-19

شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, يوم الأربعاء عبر تقنية التواصل عن بعد, في الندوة الوزارية المخصصة للتصدي الرقمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) , حسبما افاد به بيان للوزارة.

حيث اشار السيد بوقدوم الى اهمية مبادرة تنظيم هذه الندوة التي تسمح للمجتمع الدولي بالتركيز على التحديات في مجال الصحة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 و البحث على حلول مبتكرة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الاوبئة الجديدة.

ومن جهة أخرى, أستعرض السيد بوقدوم الاستراتيجية الجزائرية و التدابير المتخذة لتكريس و تعزيز و توسيع استعمال التكنولوجيات الرقمية في جميع الميادين المرتبطة بالصحة و بالنشاطات الاقتصادية و المالية وكذا تلك المتعلقة بالتربية و الثقافة و الادارة و بقطاع الاعلام و الاتصال, ملحا على “الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية قصد تسهيل حصول كافة المواطنين للامتيازات المتاحة من قبل بيئة رقمية تتماشى وما تم تحقيقه في المجتمعات المتطورة”.

و توجت الندوة بالمصادقة على بيان حول الرد الرقمي أمام كوفيد-19, إذ يدعو البيان إلى “تضامن دولي من أجل تعزيز التحول الرقمي لمواجهة التحديات المترتبة عن هذه الجائحة”, حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.