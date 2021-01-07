بوقدوم يستقبل مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا الخميس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية ديفيد شنكر، مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي الذي يقوم بزيارة للجزائر.

وقال بوقدوم عبر تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر ” استقبلت اليوم السيد ديفيد شنكر، مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي.كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الو.م.أ على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة”.