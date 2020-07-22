بوقادوم يشكر روسيا على المساعدات الطبية الممنوحة لمواجهة كورونا

استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم الأربعاء، صبري بوقادوم.وحسب قناة روسيا اليوم كان الغرض من زيارة وزير الخارجية بوقادوم هو مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وفي مستهل اللقاء قدم وزير الخارجية الشكر لروسيا على المساعدات الطبية التي قدمتها للجزائر لمواجهة كورونا.