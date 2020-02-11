بوقادوم: موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بأن أن موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا وليس فقط في طرابلس وبنغازي، مشيرا من جديد، على أن الشعب الليبي هو المخول الوحيد لاختيار من يمثله.

ونفى بوقادوم، في تصريح له على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أي انزعاج للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه الأخير بالمشير خليفة حفتر، قائلا ” إن الأمور سارت كما ينبغي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا ولم يكن هناك أي مشكل”وشدد المتحدث ” لا نفرق بين أي طرف من الليبيين والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله، التقيت بوزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، ولم يسجل من طرفه أي انزعاج للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه مؤخرا بحفتر.”

إيمان لواس