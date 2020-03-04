بوقادوم حول الحدود البحرية: ليس للجزائر أي سياسة عدوانية مع دول الجوار

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن الجزائر ليس لها سياسة عدوانية ضد أي دولة من دول الجوار، فيما يخص الحدود البحرية.

وأورد بوقادوم، في ندوة صحفية مع نظيرته الاسبانية، أن الجزائر دولة سلمية، وليس لديها أي نية أو سياسة عدوانية مع دول الجوار.

وأضاف الوزير، أن القرار الذي اتخذته الجزائر قبل سنتين، يشير إلى أن الحدود يتم رسمها بعد مفاوضات، وما روج من أخبار حول وجود مشاكل في هذا الخصوص، له أهداف أخرى.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرشنا غونزليس لايا، أن الجزائر وإسبانيا متفقتان مئة بالمئة فيما يخص قضية الحدود، وفي حال وجود خلاف، ستكون هناك مفاوضات لحله.