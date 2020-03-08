بوقادوم: جهود الجزائر مستمرة لحل الأزمة في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، أن الجزائر “مستمرة في جهودها” لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات “إيجابية” في الأيام “القليلة القادمة”.

وأوضح بوقادوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الجزائر “مستمرة في جهودها لحل الأزمة في ليبيا”، مشيرا الى أن “زيارة عبد الهادي الحويج (وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة) إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار”.

وأضاف قائلا: “في الأيام القليلة القادمة، ستكون هناك تطورات (لحل الأزمة الليبية) أتمنى أن تكون إيجابية”.