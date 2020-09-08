🔴بوقادوم: نتمنى أن تكون العلاقات بين الجزائر وفرنسا في أحسن ما يمكن

🔴بوقادوم: العلاقات الجيدة بين الرئيسين تبون وماكرون تبعث على التفاؤل في تطوير العلاقات بين البلدين

🔴بوقادوم: نتمنى أن يتجاوز ملف الذاكرة الاستغلال السياسي

🔴بوقادوم: تاريخ زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا لم يحدد بعد

🔴بوقادوم: زيارة الرئيس تبون تأجلت مثل باقي زياراته إلى الخارج بسبب الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا

🔴بوقادوم: زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس ستكون بعد تحضير دبلوماسي لها

🔴بوقادوم: فتح الحدود الجزائرية من جديد بيد اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور فيروس كورونا