بوقادوم: “اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر يأتي لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع ببرلين”

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إن اجتماع الجزائر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، يأتي لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع برلين.

وأفاد بوقادوم، في كلمته الافتتاحية، لاجتماع مجلس وزراء خارجية دول جوار ليبيا، المنعقد بالجزائر، اليوم الخميس، أن اللقاء فرصة لإعلان وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاق، وكذا وقف التدخلات الخارجية.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عن أمله في أن يكون الاجتماع فرصة لتغليب الحكمة بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مبرزا أن الجزائر تتسمك بضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على الحوار وترفض أي تدخل أجنبي، وأنها واثقة من أن الأطراف ستتوصل إلى حل لتسوية الأزمة وبناء دولة قادرة على بسط نفوذها مستقبلا.

ولفت بوقادوم، إلى أن الروابط الأخوية والتاريخ المشترك بين دول جوار ليبيا، تجعل منها مسؤولة على تكثيف الجهود لتسوية المسار السياسي وتغليب روح الحوار للخروج من الأزمة، التي أضحت تهدد استقرارنا، معربا عن أمله أن يكون هذا الاجتماع منبرا للتشاور وتبادل وجهات النظر.