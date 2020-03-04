بوشوارب كان غولا في حكومة سلال

* مجمع سيفيتال يتأسس طرفا مدنيا ضد وزارة الصناعة

* ممثل وزارة الصناعة يطلب تأييد الحكم السابق مع التعويض

كشفت أمس تصريحات الشهود من إطارات وزارة الصناعة والمناجم وكذا الأطراف المعنوية والمدنية في اليوم الرابع من أطوار المحاكمة الخاصة بملف تركيب السيارات والتمويل الحفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الجارية بالغرفة الجزائرية بمجلس قضاء الجزائر عن القوة التي كان يتمتع بها وزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب بدعم من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة حتى أصبح صوته –كما جاء في تصريحات هؤلاء يعلو فوق صوت الوزير الأول عبد المالك سلال .

واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء في إطار اليوم الرابع من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019, إلى أقوال الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية. وخلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة نفت هذه الأطراف علاقاتها بالحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 , كما كشف بعض رجال الأعمال المتأسسون كطرف مدني في هذه القضية عن العراقيل التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب وكذا تماطلها في منحهم اعتماد لمشاريعهم وفي هذا السياق قال عشايبو المالك السابق لعلامة كيا مورترز قبل أن تحول إلى متهم آخر متابع في هذه القضية أن الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال اعترف له خلال استفساره عن منعه من نشاط تركيب علامة كيا الكورية التي يتعامل معهم حصريا بالسوق الجزائرية منذ عقدين من الزمن رغم استيفائه لكافة الشروط أن صوت أو كلمة وقرار وزير الصناعة المتهم أيضا في هذه القضية والفار من العدالة الجزائرية فرنسا عبد السلام بوشوارب يعلو عن صوته وقراره نظير وذلك نظير قربه من شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة وهو تصريحات تدعم تصريحات الوزير الأول السابق لنفس المحكمة باعترافه انه لم يتمكن من فرض سلطة على الوزير عبد السلام بوشوارب .

بدوره أكد عمر ربراب المالك السابق لعلامة هونداي قبل أن تمنح رخصة تركيبها لرجل الأعمال المتابع هو الآخر في قضايا الفساد طحكوت محي الدين للعراقيل التي تعرض لها من طرف الوزارة في عهدة بوشوارب حيث دفع ملف لتركيب هذه العلامة لكنه حرم حتى من وصل يثبت تاريخ إيداع ملفه رغم أنه كما صرح لهيئة المحكمة أنه المتعامل الوحيد الذي دفع أكثر حصة مالية لمصالح الضرائب مقارنة بباقي المتعاملين .

وفي نفس السياق أفاد بعض الشهود من عمال وزارة الصناعة أن عبد السلام بوشوارب كان يمنح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين دون المرور عبر اللجنة التقنية المختصة أو استشارتها كما بين اليوم الرابع من أطوار هذه المحكمة إلى اعتماد ملفات لنشاط تركيب السيارات دون استيفاءها للشروط .

للإشارة فان هذه المحكمة التي من المتوقع ان تعرف النطق بالأحكام يوم الخميس القادم وتأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا، وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.

ممثل وزارة الصناعة يطلب تأييد الحكم السابق مع التعويض

استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، في إطار اليوم الرابع من المحاكمة المتعلقة

بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019, إلى ممثل وزارة الصناعة الذي طلب من المحكمة تأييد الحكم الصادر سابقا مع التعويض.

وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، وصف ممثل وزارة الصناعة أرقام الأموال المنهوبة من طرف المتهمين في القضية ب “الخيالية”، معتبرا أن الوزارة هي “ضحية” في هذه القضية وعلى هذا الأساس، طلب المرافع من المحكمة “المصادقة مبدئيا على الحكم الصادر آنفا في هذه القضية وعلى تأسس الوزارة كطرف مدني، بالإضافة إلى التعويض بأكثر من 10 مليار دينار”.

كما تم الاستماع إلى مرافعة ممثل الخزينة العمومية، الذي قال أن “رجال أعمال استفادوا من امتيازات مشبوهة دون وجه حق، بتواطئ من إطارات سامية بالدولة”، مؤكدا أن رجال الأعمال “عرباوي ومعزوز وبعيري استفادوا من مبالغ تجاوزت على التوالي 9 آلاف مليار دينار و8 آلاف مليار دينار وألف مليار دينار”وتحدث عن “تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في طريقة الحصول على العقار وكذا في معايير النشاط”.

وأوضح ذات المرافع أن “الخزينة العمومية هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة التي هي ملك للشعب وللدولة الجزائرية”وفيما أكد ممثل الخزينة العمومية وجود “قرائن جلية” للجرائم التي ارتكبها رجال الأعمال المتهمون، طلب من المحكمة “مصادرة جميع أملاك المتهمين”وقد استمع القاضي في وقت سابق إلى نائب رئيس مجمع سيفيتال ربراب عمر، الذي

أكد أن المجمع تأسس طرفا مدنيا “ضد الدولة ممثلة في وزارة الصناعة”، معتبرا أن الشركة “كانت ضحية تهميش من طرف هذه الوزارة خلال تولي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب منصب الوزير”.

وأضاف أن “الوزارة رفضت استقبال ملف المجمع الذي كان ممثلا عن شركة هونداي بالجزائر من أجل الاستثمار في تركيب السيارات”.

وأشار إلى أن المجمع “كان غير مرغوب فيه” وأن أبعاده من المشهد اضطره إلى “طرد 400 عامل” كما أنه “ممنوع من التصرف في حوالي 3 مليار دينار تم تجميدها”، مؤكدا أن الهدف من التأسس كطرف مدني هو “السماح للمجمع باستئناف نشاطه”.

وفي نفس السياق، اشتكى بعض رجال الأعمال المتأسسون كطرف مدني في هذه القضية على غرار الإخوة عشايبو، من “العراقيل” التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من طرف وزارة الصناعة خلال فترة الوزير بوشوارب وكذا “تماطلها” في منحهم اعتمادات لمشاريعهم.

باية ع