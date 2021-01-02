بوزيدي يفسخ عقده مع شبيبة القبائل و الفرنسي لافان يخلفه

فسخ مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي عقده مع النادي بسبب خلافه مع المسيرين، ليتم تعيين مراد كاروف مؤقتا لقيادة الفريق تحسبا للمباراة العودة من منافسة كأس الإتحاد الإفريقي أمام درك النيجر.

و ينتظر أن يحل المدرب الفرنسي دنيس لافان هذا الأربعاء بتيزي وزو لتوقيع على عقده مع شبيبة القبائل ليكون رابع مدرب يقود التشكيلة منذ استئناف التدريبات، بعد كل من التونسي زلفاني، مراد كعروف الذي سيعود مجددا للعارضة الفنية، بوزيدي وأخيرا لافان الذي كانت المفاوضات معه متقدمة رغم تواجد بوزيدي على رأس العارضة الفنية للشبيبة وهو ما جعله يقرر المغادرة بسبب خرجة الطاقم المسير.

واسترجعت “الشبيبة” توازنها منذ التحاق بوزيدي بالطاقم الفني، بعد بداية موسم متعثرة، تميزت بأربعة انتصارات في جميع المنافسات.

وفاز رفاق المدافع وليد بن شريفة، بمعقلهم على جمعية عين مليلة (1-0)، الخميس الفارط برسم تسوية رزنامة المحترف الأول.

وسبق للتقني يوسف بوزيدي، الإشراف على العارضة الفنية لشبيبة القبائل خلال موسم 2017-2018، حيث نجح آنذاك في إنقاذ الفريق من السقوط، ناهيك عن قيادته التشكيلة “القبائلية” إلى بلوغ نهائي كأس الجزائر 2018، التي خسرها أمام اتحاد بلعباس (1-2).

وتحتل شبيبة القبائل -المعنية أيضا بكأس الكونفدرالية الإفريقية- المرتبة الثامنة برصيد 9 نقاط في سلم الترتيب العام للبطولة الوطنية، ببعد 7 نقاط عن الرائد وفاق سطيف.

ويستضيف زملاء القائد حمرون، اتحاد الجزائر، يوم الاثنين 11 جانفي لحساب الجولة السابعة من المحترف الأول.