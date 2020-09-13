بورديم يجدد عقده لعامين مع مولودية الجزائر

ج.ن

مدد صانع ألعاب مولودية الجزائر، عبد الرحمن بورديم، عقده لعامين آخرين، حسب ما افاد به النادي العاصمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وبعدما كان مطلوبا من قبل أندية وفاق سطيف، توصل اللاعب السابق لاتحاد العاصمة و شبيبة الساورة الى أرضية اتفاق مع مسيري “العميد”، مع انتهاء عقده.

وبهذا بات بورديم ثاني لاعب يجدد عقده مع المولودية بعد زميله المدافع عبد الرحمن حشود الذي سيبقى عامين آخرين مع نفس الفريق، على عكس المهاجم هشام نقاش والوسط الهجومي وليد درارجة، اللذين لم يطلب منهما التجديد، ليتنقلا الى فريق مولودية وهران.