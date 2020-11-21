بودبوز يلعب أول مباراة رسمية في الموسم

سجل رياض بودبوز، أول ظهور رسمي له هذا الموسم، بعدما شارك في المباراة التي خسرها فريقه سانت ايتيان 1-4، أمام مضيفه برست، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي الجزائري اساسيا في المباراة قبل ان يتم استبداله في الدقيقة الـ75 بزميل عديل أوشيش. علما انه كان وراء الهدف الوحيد لفريقه الذي سجله مهدي كامارا في الدقيقة الـ30

وكان بودبوز، على خلاف كبير مع مدربه كلود بويل، الذي اخرجه من حساباته قبل ان يضطر إلى إعادته للمجموعة.

وإذا كان بودبوز قد افتتح موسمه الجديد، بعد إبعاد من مدربه كلود بويل الذي أراد تسريحه، فإن بلقبلة خاض كل مقابلات فريقه براست في منافسة “الليغ 1” نسخة 2020-2021، مع مشاركته في كل اللقاءات أساسيا.

وبات فريق براست بعد هذا الإنتصار العريض يجمع 15 نقطة في المركز الـ 12، ويتموقع نادي سانت إيتيان في الرّتبة الـ 15 بِرصيد 10 نقاط.