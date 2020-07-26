بودبوز يريد العودة الى “الخضر”

ج.ن

أعرب الدولي الجزائري ولاعب سانت ايتيان الفرنسي رياض بودبوز عن تمنياته بالعودة إلى المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات.

وجاءت تصريحات بودبوز، بعد نهاية المقابلة النهائية لكأس فرنسا التي عرفت تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد تغلبه على سانت ايتيان بهدف لصفر.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في اللقاء وقدم مردودا جيدا رفقة ناديه قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 75 لزميله أرنو.

وقال بودبوز عقب نهاية اللقاء، أنه سعيد بالمردود الذي قدمه فريقه أمام أحد عمالقة الكرة الأوروبية حاليا، وذلك رغم إكمال الفريق الأخضر لأغلب فترات المقابلة بعشرة لاعبين بعد طرد لويك بيران بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 31 عقب تدخله الخشن على النجم كيليان مبابي.

فيما يخص المنتخب، أعرب بودبوز عن تمنياته بالعودة إلى تشكيلة “الخضر”، ومقدما شكره للجماهير الجزائرية على عبارات التشجيع.

ووُضع الدولي الجزائري رياض بودبوز، على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع من طرف ناديه سانت إيتيان خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية، بأن الجميع داخل الفريق الأخضر مُتفق على ضرورة رحيل صاحب القدم اليُسرى في القريب العاجل

ووفقا لذات المصادر، فإن إمكانية مُغادرة المدرب كلود بويال لن تغير في وضعية صانع الألعاب شيئا، بإعتباره غير مرغوبا فيه من الجميع

يُشار بأن فريق منطقة الفوراز إستقدم الجزائري الأصلي عادل عوشيش، تمهيدا للتخلص من خريج مدرسة سوشو في الأسابيع القادمة.

وبات رحيل الدولي الجزائري عن سانت إيتيان الفرنسي مسألة وقت، بعد أن عجز عن وضع بصمته، فضلاً عن العبء المالي الذي يكلّف خزينة الفريق، مقابل أداء محدود أظهره طيلة أطوار الموسم. يذكر أن بودبوز شارك في 30 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ويرتبط الأخير بعقد مع سانت إيتيان يمتد حتى سنة 2022.