بودبوز على أعتاب دوري نجوم قطري

ج.ن

بات الدولي الجزائري رياض بودبوز على أعتاب الانتقال إلى الدوري القطري، حيث يوجد الدولي الجزائري محل اهتمام احدى الفرق الناشطة في دوري نجوم قطر.

وبات رحيل الدولي الجزائري عن سانت إيتيان الفرنسي مسألة وقت، بعد أن عجز عن وضع بصمته، فضلاً عن العبء المالي الذي يكلّف خزينة الفريق، مقابل أداء محدود أظهره طيلة أطوار الموسم. يذكر أن بودبوز شارك في 30 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ويرتبط الأخير بعقد مع سانت إيتيان يمتد حتى سنة 2022.

وانضم بودبوز إلى سانت إتيان في الصيف الماضي قادما من ريال بيتيس الإسباني في صفقة تكلفت 4 ملايين يورو تقريبا، ودخل نجم “الخضر”، التاريخ عام 2017، عندما تصدر ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وفقا لموقع “سكواكا فوتبول” البريطاني المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وخاض بودبوز 24 مباراة بقميص “الخضر” سجل خلالها هدفين، وكان ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي توج بلقبها رفقاء القائد رياض بودبوز، لكن المدرب جمال بلماضي، استبعده من القائمة النهائية.