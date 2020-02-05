بوتين يدعو تبون لزيارة روسيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة موسكو من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة في مقدمتها أزمة ليبيا وذلك في إطار التشاور السياسي الدائم بين البلدين.

وكشف وكالة الأنباء الروسية أن الدعوة للرئيس عبد المجيد تبون من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تقديم سفير الجزائر الجديد لدى موسكو محمد الشريف كورت، أوراق اعتماده للرئيس الروسي كسفير للجزائر بموسكو حيث أشار بالمناسبة الرئيس بوتين إلى أن الدولتين تربطهما علاقات ودية قوية مستمرة لسنوات طويلة مؤكدا أنه أجرى محادثة قصيرة مع الرئيس الجزائري على هامش قمة حول أزمة ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين لكن أمله كما قال أن يقوم بزيارة لروسيا .

يذكر أن أخر زيارة لمسؤول جزائري إلى موسكو قام بها رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح قبل أشهر قليلة وتم خلالها عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة للدوليتين.

باية ع