بوتين: “قادرون على القضاء على كورونا في شهرين”

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد في أقل من 3 أشهر.

وأفاد بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية، خلال اجتماعه برجال أعمال، اليوم، إن بعض الدول تقول إن الحرب ضد “كورونا” ستكون طويلة جدا، لكن روسيا ستخرج منها في شهرين أو أقل من ثلاثة أشهر. موضحا أن “الإجراءات القسرية مؤقتة، لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة، لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع”، مشيرا إلى أن “الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت”.

كما أعلن الرئيس الروسي، أن المهمة الكبرى في روسيا هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لكن من أجل ذلك هناك حاجة إلى موارد اقتصادية، لافتا إلى أن هناك مشكلتين تؤثران على الوضع في روسيا، انهيار سوق النفط والطاقة، وتفشي فيروس كورونا.