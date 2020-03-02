بوتفليقة شاهد ماشافش حاجة

بقلم: احسن خلاص

تحولت محاكمة المتهمين من وزراء ورجال أعمال في ملف قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، دون أن تشعر، إلى جلسة نقاش قد تفيد لجنة لعرابة في ضبطها لمسودة الدستور التي ستعرضها أمام الملأ هذه الأيام. فقد فضل الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد اويحيى هذه المرة رمي الكرة في مرمى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي يحتفل بالمناسبة بعيد ميلاده الثالث والثمانين بدعوة القاضي لإحضاره شاهدا وليس متهما في الوقت الذي يحمل فيه الجميع المسؤولية على مصائب الجميع.

يعود بنا هذا المطلب من جديد ليطرح تساؤلات ذات صلة بالنظام السياسي القائم منها: من يقرر ومن يسير؟ وما هي حدود المسؤوليات في الدولة؟ وعلى من تقع المحاسبة: على الذي قرر ودبر أم على الذي طبق وسيّر؟ كما يقدم لنا صورة مؤلمة عن دولة مهلهلة متهالكة وقد تفرق دمها وتشتت أمرها بين العصب والعصابات فلا تكاد تفرق فيها بين القانون والأوامر الفوقية الهاتفية والسياسات والبرامج والخطط كما تظهر لنا كيف يعين المسؤولون الذين يسمون أنفسهم رجال الدولة وكيف كان يتحكم في رقابهم؟

نعرض هنا بعضا من المشاهد المستقاة من اليوم الأول من المحاكمة وهي تظهر الوضع الذي وصلت إليه الدولة وكيف صار النظام خطرا عليها وعلى الأمن القومي في بلد لا يتحمل فيه صاحب القرار تبعات التسيير ولا شأن للمسيرين ولا علاقة لهم بالقرار مع أنهم يتحملون تبعاته. ولنبين من جهة أخرى كيف استحالت الدولة إلى ضيعة مملوكة لعصب تعبث بها كما تشاء عبر قنوات رسمية من حكومات ومجالس منتخبة وولاة ضمن مخطط حكومة شكلي مستمد من برنامج وهمي اسمه برنامج رئيس الجمهورية.

المشهد الأول يمثله “العبد الضعيف” احمد أويحيى الذي نفى مسؤوليته الفردية عن ملفات تركيب السيارات التي سيرها متحججا أن الأمر تم ضمن تطبيق مخطط الحكومة الذي ناقشه مجلس الوزراء والبرلمان وصادقا عليه ثم أن مهمته اقتصرت على تنسيق عمل فريق من 11 وزيرا يشكلون أمانة تقنية لدى المجلس الوطني للاستثمار مكلفة بتسيير الملف إذ لا سلطة له عليها ولا على وزارة المالية التي قصر في إعداد المراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون المالية لسنة 2017.

وعكس خطاب احمد أويحيى اعتمد المشهد الثاني لـ”رجل الدولة” عبد المالك سلال أسلوب الخطاب المباشر والعفوي الذي عرف به وجهر لأول مرة بمطلب إحضار عبد العزيز بوتفليقة كشاهد دون ذكره بالاسم بقوله: ” من المفروض رئيس الجمهورية السابق يحضر معنا كشاهد” لأنه، كما قال “مجرد منفذ لبرنامج سياسي جاء به الرئيس السابق، لا أسيّر المشاريع بل أنفذ وكل وزير له صلاحيته ” واعترف أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب كان خارج مجال تحكم الوزير الأول، يعيث فيها كما يشاء دون حسيب أو رقيب، وكانت عبارة “ما قدرتلوش ما عنديش سلطة” أبلغ تعبير عما كانت عليه الدولة من فقدان البوصلة، فالوزير الأول يعين بمرسوم رئاسي ويبلغ بتعيينه بالهاتف وتقدم له قائمة وزرائه يوم نزوله إلى مكتبه واستلام مهامه ولا يمكن له أن يمضي المراسيم التنفيذية إلا برسالة رسمية من الرئيس تحمل موافقته. وضع لا يمكن أن يتحمله إلا سلال، الرجل المثالي الخادم للدولة الجزائرية ردحا طويلا من الزمن والملازم لعدة رؤساء، الرجل الذي لا يستطيع رمي المنشفة لأنه كما قال “الله غالب ما يخليوكش تروح” مضيفا أنه كان سيتعرض للتضييق وتلفيق التهم لو تجرأ على الاستقالة في دولة “هاملة” بعد مرض الرئيس وعجزه عن متابعة سير الدولة الذي أوكل لشقيقه قبل أن يختم بالقول: “لن نخرج من الظلمات إلى النور إذا لم نمنح الاستقلالية التامة لكل سلطة”.

ومن أهم ما تدل عليه هذه الاعترافات أن المتهمين، بقدر ما كان يهمهم الدفاع عن أنفسهم ودفع التهم عنهم، فقد كانوا يدعون إلى محاكمة جميع أفراد النظام الفاسد وعلى رأسهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قد يكون طلبه كشاهد مراعاة لوضعه الصحي بل يمتد مطلبهم إلى رؤساء حكومات سابقين بما فيهم احمد بن بيتور.

غير أن ما يهمنا ونحن ننتظر نزول مسودة مشروع التعديلات الدستورية هو التمكين لدولة لا يعلى فيها على مؤسسات مستقلة متوازنة تحدد فيها المسؤوليات والسلطات بوضوح، وإتاحة المجال لبروز جيل جديد من رجال الدولة الحقيقيين الذين يستطيعون رسم السياسات واتخاذ القرارات وتحمل التبعات أو الانسحاب. وفتح عهد جديد تنتهي فيه دولة النظام ويبدأ فيه نظام الدولة دون ذلك لن نخرج من الظلمات إلى النور كما قالها سلال.