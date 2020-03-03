بواطن السيد عبدالرزاق مقري ورمزيات الشهير أمبرتو ايكو ..

بقلم: الوليد فرج

وأنا أهمُّ في كتابةِ مقالي الذي أصبح خبزي اليومي ، ارتأيت في البداية أن يكون موضوعه حول أدوات الحكم ، و ما يتصل بها في إدارة الازمات و استراتيجيات حلحلتها ، فقد وجدت في ذاكرتي تركمات كثيرة حول الموضوع ، استفزها ابوحامد الغزالي بفكرة أوردها في كتابه الماتع الموسوم : بالتبر المسبوك في نصائح الملوك ، في الباب الثاني الصفحة 87 ، حيث استدل بقول أنو شروان : (كل ملك كان وزيره جاهلا فمثله كمثل الغيم الذي يبدو و يظهر ، ولا يندي ولا يمطر ) ، استوقفتني الفكرة مليّا ، بعد سمعت تصريح وزير التعليم العالي ونعته لزملائه بالاصفار ، استليت قلمي ، و سيجارة ، وهممت بالكتابة فإذا برواية (إسم الوردة) للكبير امبرتو ايكو ، تنتحب بجوار علبة السجائر ، فقد بدأت قراءتها منذ أيام ، و لم أكملها ، رميت القلم و ترك الوزير و تصريحاته قائلا (ربي يسهل عليهم بيناتهم) ، وحملت الرواية عسى ان اتنفس قليلا مع (ايكو) ، فهو ليس روائيا عاديا ، يرتب نزوة حكي ، وفقا لمألوف السرد ، ولا يمضغ للقارئ كي يبتلع ابداعه و مُتع سرده بسهولة فخلفيته الفلسفية ، تجعلك تستحضر كل ما فيك من ذكاء كي تستطيع سبر اغوار افكاره ، وانا أهيم في أحداث الرواية ، وفي ختامها، يلتقي وليام بخصمه الراهب خورخي بورخيس المتوجس من السلطة التخريبية للعمل الضائع لأرسطو عن الضحك والكوميديا،

والذي يسأل: “ماذا سيحدث إذا ما سمح بالضحك على كل شيء؟ فالكتاب بإمكانه أن يقوض بنية القداسة”. فيندفع وليام لوصفه بالشيطان قائلاً: «فالشيطان ليس «أمير المادة»، بل هو غلو الروح، الإيمان من دون ابتسامة، الحقيقة التي لا يسيطر عليها الشك».

بقيت أتأمل قوله :

الشيطان هو غلو الروح ..

الشيطان هو الايمان من دون ابتسامة..

الشيطان هو الحقيقة التي لا يسطير عليها الشك ..

فتعالقت هذه الافكار بمشهد ، تداوله الناس لبرنامج تلفزي حواري سمج ، كانا ضيفاه (عبد الرزاق مقري) رئيس تنظيم حركة مجتمع السلم و جاب الخير دَعّي التنوير ، وصدى صراخ (مقري) في وجه محاوره (أنت جاهل وراح يرددها مرارا ) بعد ان سأله عن موقفه من المساواة بين الرجل و المرأة في الميراث . لحظات صغيرة كانت كفيلة بكشف زيف المزاعم التي ينادي بها (مقري) في الظاهر ، و المتمثلة في الحوار و التسامح ، بينما في الواقع يقوم بنقيض ذلك ، ويأتي عكس ما يدعي على مستوى الممارسة الفعلية ، فيظهر البون و الفجوة شاسعين ، بين الظاهر المعلن و الواقع الممارس ، الذي يغلق الذات على نفسها و انطواءها ، مما يولد نزوعا عدوانيا يبقى صاحبه ، متأهبا للهجوم على كل من يقترب من دائرة القيم المقدسة في مخياله ، المكونة لمخزون رمزي تقوم عليه منظومته الفكرية الاصولية ، الرافضة للتغيير و الخائفة منه ، أصولٌ حولها التعصب الى (دوغما) لا تعرف المرونة ، ولا النقد ولا المراجعة او المساءلة ، لا تراعي المتغيرات في الواقع ، المتحول الذي يحيط بها ، فرأى (مقري) نفسه محتكرا لمعرفة الخلاص ، متخايلا نفسه المالك الوحيد للحقيقة ، والاخطر من ذلك هو اعتقاده بأنه يمتلك الفعل الملازم لها ، وهو فرض ما يراه على سواه بوصفه الحق و الحقيقة ، وما لجوء (مقري) الى اسلوب القمع و العنف الرمزي المباشر بقوله (انت جاهل) في جهامة و صلف يفيضان عداءً ، لمجرد اختلاف مجاليهما الفكريين و تغاير منظومتهما الفكرية.

فكان سؤال بسيط من دَّعِي الاستنارة في المواريث أخرج بواطن (مقري) ، و للخروج من هذا المناخ المؤدلج الحامي ، كنت اتمنى لو ان السائل كان ملما بمادة سؤاله و جوّد على مقري قوله عزل وجل :

(وان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله و الله عليم حليم ) .

فمما لا شك فيه ان (مقري) كغيره من التقليديين سوف يقرأ الفعلين (يورث) (يوصي) مبنيين للمجهول . ليطلب منه قراءة الفعلين وهما مبنيان للمعلوم فتصير كلمة (كلالةً) و كلمة (امرأةً) في محل نصب مفعول به و يطلب منه بعدها توزيع الانصبة وفقا لهذا . وقبلنا اختلف علي عليه السلام سيد علم الفرائض (المواريث)وعمر بن الخطاب في المسألة المنبرية.

لتبقى الصور البشعة لـ (خورخي) و تأملي الطويل في الوعي التطرفي القمعي ، الذي لم يخامره الشك مطلقا في سلامته ، و صحة ما حاول ان يفرضه على غيره , متتبعا في ذلك الوهم الذي تأصل فيه مندفعا ، من الفكر القمعي الى الارهابي الذي اودى بحياة الابرياء ، و ادى الى تدمير الدير الذي احتضن الجميع .

بعد ان دمغ عبدالرزاق مقري صاحبه بدمغة الجهل و وسمه بالسفه فماذا لو كان لحظتها صاحب سلطة ؟ لا انتظر إجابة على هذا السؤال ، بل اريدكم ان تعملوا بنصيحة امبرتو ايكو ــ الذي ورطني في هذا المقال ــ حين قال: (للاستمرار في هذا العالم الرهيب يجب ان تنجح في شيئين اثنين على الأقل : ان تكتب كتابا او ان تنجب طفلا) وانا اعرف فيما نجحتم !