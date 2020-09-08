بن يطو يقود الوكرة للفوز على حامل اللقب الدحيل

ج.ن

قاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة للفوز على نادي الدحيل (حامل اللقب) بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء في مباراة تدخل في إطار الجولة الثانية من البطولة القطرية لكرة القدم.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله محمد بن يطو في الدقيقة 11 في أول فرصة أتيحت للوكرة بعد خطأ دفاعي في صفوف الدحيل إثر تمريرة خاطئة من مارتن جونيور لاعب الدحيل استلمها المهاجم الجزائري وراوغ لاعبي الدفاع وسدد كرة صاروخية على يسار خليفة ابوبكر حارس مرمى الدحيل أسكنها الشباك ليفتتح النتيجة للوكرة.

وبهذه النتيجة، حصد فريق الوكرة 3 نقاط هامة، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط.

يذكر ان اللاعب السابق لوفاق سطيف كان القوة الضاربة لفريق الوكرة الموسم الفارط حيث أنهي المنافسة أحسن هداف في صفوف ناديه والمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة القطرية بأحد عشر (11) هدفا بالشراكة مع مواطنه سفيان هني لاعب الغرافة.

وبصم المهاجم السابق لوفاق سطيف بصمته بامتياز، باصما على ضرورة منحه فرصة مع المنتخب الوطني بعد أن تجاهله كل المدربين السابقين، في صورة غوركوف وألكاراز وليكنس وماجر والآن بلماضي، ما حوله لـ”أكبر مظلوم” في المنتخب الوطني، ما دام أن لاعبين أقل شأنا منه حظوا بفرصتهم مع “الخضر”.

وينتظر بن يطو التفاتة من الناخب الجديد، جمال بلماضي، الذي كان صرح عدة مرات بأنه لن يغلق باب “الخضر” في وجه أي لاعب ترشحه إمكاناته الفنية للعب معهم، حتى لو كان يلعب في كوكب آخر، ما يعطي الأمل لابن مدينة المحمدية الذي يستحق الفرصة، وهو الذي يلعب في دوري خليجي يعرف بلماضي جيدا بحكم تجربته السابقة في قطر، لا سيما وأن هجوم المنتخب الوطني بحاجة إلى تنافسية أشد بعد أن ضمنت بعض الأسماء مناصبها لفترة طويلة في الخط الأمامي للتشكيلة الوطنية.