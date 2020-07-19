بن ناصر يهدي أول أهدافه بألوان ميلان في الكالتشيو لزوجته

ج.ن

افتتح الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم وسط ميدان نادي ميلان الايطالي سجل أهدافه مع الروسونيري، في شباك بولونيا، أمس ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، وجاء هدف بن ناصر بعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني، من صناعة التركي هاكان شالهان أوغلو، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح ميلان، وأبدى بن ناصر سعادته الكبيرة بعدما سجل أول أهدافه في الكالتشيو هذا الموسم بألوان فريقه، وقال نجم الخضر في تصريحات لقناة “ميلان”: “أنا سعيد للغاية بمساهمتي في مساعدة الفريق على تجاوز عقبة بولونيا، وأنا سعيد بالانتصار وبالهدف الذي سجلته والذي أهديه لزوجتي ولأخي”، وأضاف: “لم نحقق أي شيء بعد، علينا مواصلة العمل وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، لأنه لم يتبقى الكثير وعلينا تحقيق المزيد من النقاط”، وكان نجم الخضر قد ساهم في فوز فريقه بخماسية كاملة أمام بولونيا وكان مسجل الهدف الثالث لفريقه بطريقة رائعة، وانتقل بن ناصر إلى ميلان مطلع هذا الموسم، قادما من إمبولي، ويعد نجم “الخضر” من أفضل لاعبي ميلان في الموسم الكروي الذي تم تجميده في إيطاليا بسبب فيروس كورونا الجديد، رغم أنه يقضي موسمه الأول مع الفريق بعد انتقاله الصيف الماضي قادماً من نادي إمبولي.

وكان إسماعيل بن ناصر (22 عاماً)، قد خطف الأضواء ببطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر مع “الخضر”، إذ تمّ اختيار أفضل لاعب بالمسابقة بعدما ساهم في فوز “محاربي الصحراء” بالتاج المفقود منذ 30 عاماً، وهو ما عجّل بإدارة ميلان للتعاقد معه وخطفه من العديد من الأندية التي كانت ترغب في ضمه. ووضع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان غلافا ماليا يقترب من رقم 25 مليون أورو، لإنتداب بن ناصر. ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (22 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقد، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024