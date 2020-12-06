بن ناصر يعود من جديد إلى حسابات ريال مدريد

عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، إلى حسابات نادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، وكانت عديد التقارير قد ربطت ريال مدريد بالرغبة في التعاقد مع بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن النادي الملكي قرّر عدم إجراء أي تعاقدات، وبعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، عاد نادي ريال مدريد ليبدي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الجزائري، وفق ما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.

أكد موقع “سوبر ميلان” المهتم بأخبار “الروسونيري” أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في ضم بن ناصر لتعزيز وسط الملعب الدفاعي.

وكان لاعب الوسط الجزائري تغيّب عن المواجهة التي فاز بها “الروسونيري” أمام سامبدوريا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الإيطالي، وفرض بن ناصر نفسه واحدا من أبرز نجوم ميلان خلال الموسم الحالي، ولعب دورا كبيرا في تصدره الترتيب العام بفارق نقطتين عن ملاحقه وجاره إنتر ميلان.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية عن تعافي إسماعيل بن ناصر من الإصابة العضلية التي منعته من المشاركة في موقعة “سان سيرو” أمام “الفيولا”، وكان اللاعب الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب تعرض لإصابة عضلية خفيفة خلال التدريب الأخير قبل مواجهة فيورنتينا، وهو ما جعل مدربه ستيفانو بيولي يقرر عدم المجازفة به.

الصحيفة الرياضية الإيطالية “توتو سبورت” أكدت أن مشاركة بن ناصر خلال مواجهة سيلتيك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، باتت مؤكدة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميلان يحتل المركز الثاني في مجموعته الثامنة برصيد 7 نقاط، على بعد نقطة وحيدة من المتصدر ليل الفرنسي، ويحتاج بطل أوروبا في 7 مناسبات للفوز بمواجهة سيلتيك من أجل دعم حظوظه في التأهل للدور المقبل من المسابقة.

وشهدت مسيرة إسماعيل بن ناصر نقلة نوعية منذ انتقاله لنادي ميلان خلال الميركاتو الصيفي لعام 2019، حيث قدم نجم “محاربي الصحراء” مستويات قوية في تجربته مع النادي اللومباردي، الذي شارك معه في 50 مباراة أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، وانعكس هذا التألق على قيمته السوقية في موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، حيث وصلت لمبلغ 33 مليون يورو، بعد أن كانت في حدود 12 مليون يورو في عام 2019، ويرتبط بن ناصر بعقد مع ميلان يمتد حتى عام 2024 غير أن إمكانية تمديده لفترة إضافية تبدو واردة، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.