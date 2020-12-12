بن ناصر يتعافى كليا من الإصابة ومنتظر أساسيا غدا في مباراة بارما

كشفت شبكة “سكاي سبورت” الايطالية أمس بأن متوسط ميدان نادي ميلان الايطالي والمنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر سيكون منتظرا أساسيا في مباراة الجولة 11 من الدوري الايطالي “كاتشيو” غد في مواجهة نادي بارما، حيث وبحسب المصدر ذاته فإن اللاعب الجزائري قد تخلص بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى العضلة المقربة، والتي حرمته من لقاءي ميلان الأخيرين أمام سبارتا براغ في الدوري الاوروبي، وقبله في مباراة البطولة الايطالية أمام نادي سامبدوريا، هذا وقد شغل غياب بن ناصر عن التشكيلة الأساسية للفريق الرأي بشكل واضح على مستوى منصات التواصل الاجتماعي التي ينشطها أنصار نادي ميلان، حيث أبدى الكثيرون القلق إزاء إصابة اللاعب الجزائري الذي كان وجوده يمنح الكثير من الثقة لهم في المباريات سواء في الكالتشيو أو في المنافسة الأوروبية.