بن ناصر يتأهل في الدوري الأوروبي والحسم لغولام يتأجّل

شهدت مباريات دور مجموعات منافسة الدوري الأوروبي حسم اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر رفقة ناديه ميلان أسي الايطالي تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر من المسابقة الأوروبية بعد الريمونتادا التي حققوها أمام الضيف سيلتيك غلاسكو الاسكتلندي، وهي المواجهة التي شهجت تواجد متوسط ميدان الخضر في الاحتياط قبل ان يستنجد المدرب بيولي بخدماته ابتداء من الدقيقة 61 للمباراة وقدم مباراة كبيرة مجددا التأكيد على أنه ركيزة أساسية لكتيبة “الروسونيري”، ورغم أن الميلان كان متأخرا بهدفين جون رد بعد ربع ساعة على انطلاق اللقاء، إلا أن لاعبين انتفضوا بقوة وسجلوا رباعية منها ثنائية قبل نهاية الشوط الأول.

في المقابل، تأجل الحسم في تأهل اللاعب فوزي غولام وناديه نابولي الايطالي إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعدما اكتفى بالتعادل من التنقل الذي قادهم إلى هولندا لمواجهة أي زاد ألكمار وذلك بهدف في كل شبكة، أين جدد المدرب غاتوزو الثقة في الظهير الأيسر للتشكيلة الوطنية ولعب اساسيا للمباراة الثانية على التوالي قبل أن يترك مكانه في الشوط الثاني، بينما تواصل سقوط نادي نيس الفرنسي في غياب الثنائي الجزائري يوسف عطال بسبب الاصابة وهشام بوداوي المعاقب، اين سجل الهزيمة الثالثة على التوالي اوروبيا، وهذه المرة على ميدانه أمام بايرن ليفركوزن الألماني وأقضي منها رسميا، وينتظر أن تعرف الأيام المقبلة استغناء إدارة نيس عن مدربها الحالي باتريك فييرا بسبب توالي النتائج السلبية في الدوري الفرنسي والأوروبي.

عيشة ق.