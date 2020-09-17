بن ناصر وميلان يتأهلان في الدوري الأوروبي

ج.ن

تأهل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي مساء الخميس، إلى المحطّة التصفوية الثالثة من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق ميلان آسي الإيطالي بِثنائية نظيفة خارج الديار على نادي شامروك من جمهورية إيرلندا، لِحساب الدور التصفوي الثاني من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وشارك متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84. وحينها كان فريقه الميلان مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (22 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقد، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وتشترط إدارة نادي “الروسونيري” استلام مبلغ لا يقلّ عن 50 مليون أورو، يُسدّده الفريق الذي يرغب في جلب الدولي الجزائري في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

