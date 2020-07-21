بن ناصر مرشح لحمل قميص ريال مدريد الموسم المقبل

ج.ن

بات الدولي الجزائري إسماعیل بن ناصر، يصنع الحدث مؤخرا في إيطالیا، نظیر تألقه اللافت مع أسي میلان، أين بات ركیزة أساسیة ضمن كتیبة المدرب بیولي. تألق بطل إفريقیا لم يمر مرور الكرام، بعدما إرتفعت قیمته السوقیة بشكل لافت وقیاسي، بحسب ما كشفت عنه صحیفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالیة. وبحسب خبراء ذات المصدر، فإن القیمة السوقیة لأفضل لاعب في ” كان” 2019، شھدت إرتفاعا ملحوظا لتصل لمبلغ 50 ملیون أورو، وھو الذي إنضم الصائفة الفارطة لأسي میلان مقابل 18 ملیون أورو قادما من أمبولي. وتم الإستناد في ھذا التقییم، إلى العديد من المعطیات الموضوعیة، أبرزھا تطور مردوده الفردي، الفني والتكتیكي، بالإضافة إلى مساھمته في النتائج الرائعة التي حققھا النادي ” اللومباردي” مؤخرا.

وشارك بن ناصر في 32 مباراة مع میلان في الموسم الحالي، أسھم خلالھا في ھدفین بین صناعة وتسجیل ھدف وحید.

ويتواجد نجم الوسط الجزائري ضمن المطلوبين لدى أبرز الأندية الأوروبية، على غرار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية، حيث دخل إسماعيل بن ناصر، دائرة اهتمام ريال مدريد لدعم خط وسط الملكى في الموسم المقبل، خاصة وأن هناك عدد من عناصر الفريق مرشحين للرحيل عن “سانتياغو برنابيو”.

ونجح ميلان في التعاقد مع بن ناصر من إمبولي مقابل 16 مليون يورو الصيف الماضي، ويواصل اللاعب التألق بشكل كبير رفقة الروسونيري، ورغم قرار ميلان الأخير بعدم التخلي عن اللاعب، إلا أنه وحسب موقع “ميلان نيوز”، فإن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في ضم الدولي الجزائري مع بداية سوق الانتقالات.. ليوناردو المدير الرياضي لباريس ما زال يحاول العمل على الصفقة ولكن إدارة ميلان ترفض بيع اللاعب الذي سيمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو ولكنه سيكون متاحا العام المقبل.