بن ناصر متحمس لمواجهة اليوفي ويريد الفوز

ج.ن

يخوض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مواجهة قوية ستجمع فريقه ميلان، بنادي جوفنتوس، لحساب السيري “أ” الإيطالية.، وتتجه انظار عشاق كرة القدم في العالم مساء غدا الثلاثاء بداية من الساعة 20.45 (بتوقيت الجزائر) لمواجهة القمة الإيطالية بين عملاقي الكالتشيو، ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي، حيث سيكون بن ناصر في صدام قوي مع المتصدر وحامل اللقب.

وحقق الميلان مع بن ناصر سلسلة من النتائج الرائعة مؤخرا، وفاز في الجولة الماضية على لاتسيو صاحب المركز الثاني بثلاثية نظيفة.

في المقابل، سيكون اليوفي مرشحا الفوز غدا، حيث سيستفيد من جميع نجومه على غرار رونالدو، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا أساسيين في ديربي تورينو لجلسة تعافي، بينما تدربت بقية المجموعة على أمور فنية كما شاركت في مباراة مصغرة..

ونشر بن ناصر، تغريدة اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “علينا التركيز على أهدافنا.. فورزا ميلان”.

وفي ذات السياق، طالب المدير الفني للميلان، ستيفانو بيولي، لاعبيه رفع مستواهم أكثر، للفوز على جوفنتوس.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة لمبارياته الأربع التي خاضها في البطولة منذ استئنافها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد منتصف شهر مارس الماضي، فيما حقق ميلان ثلاثة انتصارات وتعادلاً وحيداً.

وقدّم ميلان أول أمس السبت في المرحلة السابقة هدية غالية للسيدة العجوز بالفوز على ملاحقه لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما منح اليوفي فارقاً مريحاً في جدول الترتيب بلغ سبع نقاط.

ويتصدر الـ”بيانكونيري” الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 68 للاتسيو الذي يواجه ليتشي الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

جدير بالذكر أن جوفنتوس سيفتقد خدمات الثنائي ماتياس دي ليخت وباولو ديبالا، لحصولهما على البطاقة الصفراء الخامسة أمام تورينو.