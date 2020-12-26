بن ناصر ضمن أحسن 10 لاعبين في الكالتشيو في 2020

يواصل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر صناعة الحدث في ايطاليا وذلك من خلال تألقه المستمر منذ انتقاله الى صفوف نادي ميلان أحد أقطاب كرة القدم الايطالية.وتسبب الأداء الثابت والرائع للاعب الجزائري مع تشكيلة فريقه إلى ارتفاع قيمته السوقية التي شهدت طفرة مذهلة.وذلك حسبما كشف عنه موقع “بيانيتا ميلان” الإيطالي،الذي قال أن قيمة بن ناصر السوقية،تضاعفت ,حيث وصلت إلى 33 مليون يورو، وذلك بعد عام فقط من انضمامه لميلان.وكان بن ناصر انضم إلى ميلان في صيف 2019 قادما من إمبولي مقابل 16 مليون يورو،لتتغير المُعطيات في قيمة اللاعب السوقية بداية من شهر مارس من العام الجاري.وقفزت القيمة السوقية لبن ناصر في شهر مارس إلى 22 مليون يورو،ثم لـ28 مليون يورو في الصيف وصولا في الفترة الحالية إلى 33 مليون يورو.وتوقع الموقع الإيطالي المهتم بأخبار ميلان، قفزة جديدة في القيمة السوقية لبن ناصر،مع نهاية الموسم الحالي،خاصة وأنه يُقدم عروضا قوية رفقة “الروسونيري”.ومع ذلك، فإن هذه القفزة ستكون متعلقة بالأساس على عودة اللاعب وتعافيه سريعا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا،والتي أبعدته عن تشكيلة ميلان حتى بدايات العام الجديد.ويعاني بن ناصر من إرهاق عضلي على مُستوى الفخذ،كادأن يؤدي به للتعرض لقطع على مستوى الرباط الصليبي،وينتظر أن يخضع لفحوصات جديدة مع عودة الفريق للتدريبات عقب نهاية إجازة أعياد نهاية السنة.من جهته توقع الموقع الإيطالي المهتم بأخبار ميلان، ولعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر دوراً رئيسياً في انتفاضة ميلان منذ النصف الثاني من الموسم الماضي وحتى الآن،وذلك يعود لمساهماته القوية في إحباط هجمات الخصوم.بن ناصر هذا الموسم صنع هدفين في الدوري الإيطالي،ونجح في تطوير أدائه من خلال بعض المساهمات الهجومية أيضاً،بخلاف دوره الدفاعي،واتضح تأثر ميلان بغيابه عن المباريات للإصابة وهو ما جعل الموقع الموقع يصنفه ضمن أفضل 10 لاعبين ينشطون في الدوري الأيطالي حاليا الى جانب نجوم كبار كنجم اليوفيكريستيانو رونالدو.