بن كراودة ينفي خبر وفاة “أحمد أويحي”

نفى المحامي أمين بن كروادة، أمس، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة وزير الحكومة الأسبق، المتابع في قضايا فساد، أحمد أويحي، مشيرا أن حالته الصحية حاليا مستقرة.

حيث أكد بن كروادة، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن أويحي متواجد حاليا، على مستوى مستشفى مصطفى باشا، لتلقي العلاج والتكفل بحالته الصحية.

وحول تداول العديد من النشطاء على الفضاء الأزرق، لخبر إصابة أويحي وسلال بكورونا، امتنع المحامي عن التصريح، بالإيجاب أو السلب، حول ما إذا كان الأمين العام السابق للأرندي، مصابا بكورونا أو لا، موضحا أن أحمد أويحي قد نقل على جناح السرعة من سجن الحراش، إلى مستشفى مصطفى باشا، بعد تدهور حالته الصحية، في الأيام الأخيرة.

وكان وزير الحكومة الأسبق، قد صرح في الجلسة الأخيرة للمحاكمة التي حضرها، أنه مريض بالسرطان، وكان يعالج قد دخوله إلى السجن وتوقيفه العام الماضي.

مريم خميسة