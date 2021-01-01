بن قرينة يمسك بتحفظاته على الدستور

قانون الانتخابات يجب أن يؤسس لمؤسسات شرعية

اعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن خطوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإمضاء على الدستور الجديد وإصداره في الجريدة الرسمية ليستعيد الشعب حقه الذي اغتصبته العصابة، باعتباره المصدر الوحيد لشرعية النصوص والمؤسسات على حد قوله.

رحب رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بإمضاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للتعديل الدستوري، في حين أكد أن حركة البناء متمسكة بتحفظاتها على الدستور والتي ثم التعبير عنها أثناء مناقشته بكل الوسائل المشروعة، داخل مؤسسة البرلمان لطرح أي تعديل يُمكِّننا من تجاوز تلك التحفظات على حد تعبيره.

ورافع رئيس حركة البناء الوطني على ضرورة أن يؤسس قانون الانتخابات الجديد لمؤسسات تمثل الشرعية الشعبية، ويُمكِّن الأحزاب من أداء أدوارها الوطنية بعيدا عن سياسة الكوطة ،وسياسة رسم الخارطة السياسية على المزاج والأهواء والولاء،وغيرها من منظومة القوانين التي أسس لها الدستور الجديد ،ولاسيما في مجال الحريات الفردية والجماعية.

وأوضح عبد القادر بن قرينة أن الحركة هي في انتظار طرح مشروع قانون جديد للانتخابات والسلطة المستقلة يسمح بإنتاج مؤسسات تمثل الشرعية الشعبية، لافتا أن الحركة سيكون لنا موقف ورأي في قانون الانتخابات والقانون العضوي للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

و في سياق متصل، قال المتحدث:” الطبقة السياسية بعد هذه الخطوة تنتظر مشروع قانون جديد للانتخابات والسلطة المستقلة حتى لتمكين الأحزاب من أداء أدوارها الوطنية وبناء مؤسسات شرعية”.

و جدد المسؤول الأول في الحزب دعوته إلى استمرار الحوار وتوسيعه بعيدا عن أي شكل يؤدي للإقصاء أو الانتقائية لأن الملفات الوطنية الحساسة تحتاج الرأي المشترك أساسا للمسؤولية المشتركة، مشددا أن الحوار من شأنه تقريب وجهات النظر ،وسد الفجوات وتمتين الجبهة الداخلية التي نعتقد بأنها ضرورية للتغلب على كل المخاطر ،والتحديات.

في حيت تمنى رئيس الحركة البناء عاما جديدا ملؤه الخير والاستقرار،ونترحم على شهداء الوطن من شهداء الثورات الشعبية إلى شهداء التحرير إلى شهداء الحرية إلى شهداء الوباء.

إيمان لواس