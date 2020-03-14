بن قرينة يدعو السلطة والمعارضة لتأجيل الخلافات

كشف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة السبت عن مبادرة سياسية تدعو الحركة من خلالها الجميع سلطة ومعارضة أحزابا ومجتمعا مدنيا ونقابات وحراك وشخصيات لتأجيل خلافاتها وإعلان هدنة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية قصد تخفيف الاحتقان وتجاوز الأزمة الصحية الحالية و تداعيات انهيار أسعار النفط.

وقال بن قرينة في لقاء مع إطارات حزبه أن المبادرة التي طرحها حزبه تسمح للوطن ولنخبه في البحث بكيفيات تجاوز المخاطر المفروضة علينا من الخارج كـتدهور أسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى التحرش الأمني على الحدود ومحاولات متكررة لاختراق وضرب السيادة والوحدة الوطنية حسب قوله .

ووبعد أن استعرض الرجل الأول في حركة البناء الوطني الوضع الاقتصادي للبلاد الذي وصفه بالمتدهور أكد أن استمراره سوف يودي إلى عجز الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، سيما وأن وباء كورونا بالصحة والمعرقل للتنمية والاقتصاد يعجز عن مواجهته داعيا المواطنين إلى ضرورة التكامل مع أدوار السلطات العمومية في التجند والوعي لحماية الجزائر من أخطار هذا الوباء، من خلال كما قال حملات توعية واسعة تتناسب مع تهديدات الوباء الذي مس دولا عديدة ولا تزال الجزائر محفوظة وفي نفس السياق ثمن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، إجراءات الطمأنة والتهدئة التي با شرتها المؤسسات الرسمية التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية لحماية الصحة العمومية وكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

باية ع