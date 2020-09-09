بن قرينة يثمن ما جاء الدستور الجديد

ثمن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ما جاء في النسخة النهائية للدستور، حيث إستجابت اللجنة لعدد من النقاط كانت محل اقتراح من طرف مبادرة قوى الإصلاح الوطني ، وكذا مذكرة حركة البناء الوطني.

وقال بن قرينة، أن دسترة الحراك الشعبي، وتحسين الصياغة السابقة، والتنصيص على نوفمبر والبيان المؤسس له. وإدراج مفهوم استرجاع السيادة. وتقييد إطلاق الإتفاقيات الدولية كما صادقت عليه الدولة الجزائرية.و مكافحة الفساد. وتوصيف جبهة التحرير بالتاريخية، و إلغاء خصوصية بلديات الإ في إطار ترقيتها إقتصاديا و تنمويا، وحماية الدولة للأراضي الفلاحية، وتقييد كل مواد الحريات بعدم المساس بثوابت الأمة الجزائرية، وتجنب دخول جيشنا في حروب بالوكالة, -إلغاء بدون تمييز في ممارسة العبادة و التعامل مع الأديان.، التراجع عن مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية.

وانتقد رئيس حركة البناء الوطني، الغموض الذي يكتنف مسألة الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية، داعيا الى توضيح هذي الجزئية وإزالة الغموض.

وانتقد بن قرينة ما وصفه “السلبية الصارخة في هذا المشروع هو الإبقاء على المادة الرابعة كما هي فبالرغم من أنها من التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور بوتفليقة السالف الذكر ،وندرك أنها تمت دسترتها بغير وجه حق لأن الجزائر و الأمة الجزائرية واحدة و موحدة :

بتاريخها، وبمصيرها ، وبحدودها ، وفي رايتها ، وفي الدفاع عن دولتها و في دينها وفي لغتها لغة القرآن أنعم بها من لغة”

واضاف “أن اللغة لها شروط علمية، وتلك الشروط غير متوفر منها في لهجاتنا الوطنية، أي شرط ، ثم إن اللغة عنصر هوية والهوية لا تفرض بالقوة على الشعب كما لا يجوز أن تحرم منه بالقوة ، ثم لدينا قرابة 20 لهجة فبأي وجه حقّ نلغيها جميعا ونختار واحدة منها فقط ، وتقوم السلطة بفرضها فهل هذه هي الحرية أم ديمقراطية ؟؟؟؟ ”

أما العائق الدستوري، فاعتبر ” أن المادة الرابعة المتعلقة بتمزيغت قد أصبحت مادة صماء، والمادة الصماء لا يجوز تغيير أي حرف منها و لا حتى فاصلة، و هي ليست لغة الآن وإنما فيما بعد حسب ما نصت عليه المادة المقترحة، و فيما بعد هذه لن يسمح المساس بها في الدستور مطلقا حتى توفرت الشروط لترقيتها ( و هي لن تتوفر ) . ”

وأردف “إلا أن مجرد ذكرها بهذا الشكل تعطي الانطباع أننا أمام لغتين و أمام رايتين وأما شعبين و و و ، وهذا هو المحذور في نظرنا.

إن تمتين جبهتنا الداخلية وتماسك نسيجنا المجتمعي، خاصة مع تربص قوى خارجية، وقد تجد آذانا صاغية لها محليا لا قدر الله قد ينسف تلك الأهداف السامية و تدخل بلادنا في المحظور …!!!”