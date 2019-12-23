بن قرينة: الراحل قايد صالح سجّل نفسه في قائمة الكبار

قال رئيس حركة البناء ومرشح الرئاسيات السابق عبد القادر بن قرينة إن الراحل أحمد قايد صالح سجذل نفسه في قائمة الكبار ولحق بإخوانه الشهداء ، في تعزيته في وفاة الفقيد صباح اليوم الإثنين.

وقال بن قرينة في منشور على حسابه في فيسبوك :”استجاب لنداء الوطن و هو في شبابه حمل السلاح مع اخوانه لاسترجاع سيادة الوطن، أدى أدواره مع جيله في المرابطة على الثغور طوال سنوات جزائر الاستقلال”.

وتابع:”ظهر بعزيمة فولاذية في عدم الاستجابة لإراقة دماء الجزائريين بعد حراكهم المبارك، أخذ مسؤولياته كاملة مع قيادة المؤسسة لاسترجاع سيادة المؤسسات و الانتصار للحل الدستوري”، قبل أن يختم بالقول :”وفقه الله و سجل نفسه في قائمة الكبار، تغمده الله برحمته الواسعة و الحقه بإخوانه من الشهداء”.