بن قرينة: الراحل قايد صالح سجّل نفسه في قائمة الكبار

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عن وافي مهاجري 99

قال رئيس حركة البناء ومرشح الرئاسيات السابق عبد القادر بن قرينة إن الراحل أحمد قايد صالح سجذل نفسه في قائمة الكبار ولحق بإخوانه الشهداء ، في تعزيته في وفاة الفقيد صباح اليوم الإثنين.

وقال بن قرينة  في منشور على حسابه في فيسبوك :”استجاب لنداء الوطن و هو في شبابه حمل السلاح مع اخوانه لاسترجاع سيادة الوطن، أدى أدواره مع جيله في المرابطة على الثغور طوال سنوات جزائر الاستقلال”.

وتابع:”ظهر بعزيمة فولاذية في عدم الاستجابة لإراقة دماء الجزائريين بعد حراكهم المبارك، أخذ مسؤولياته كاملة مع قيادة المؤسسة لاسترجاع سيادة المؤسسات و الانتصار للحل الدستوري”، قبل أن يختم بالقول :”وفقه الله و سجل نفسه في قائمة الكبار، تغمده الله برحمته الواسعة و الحقه بإخوانه من الشهداء”.

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