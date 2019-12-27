بن فليس يستقيل اليوم وعبد القادر سعيدي خليفة له

باية ع

سيقدم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس استقالته من منصبه في اجتماع للجنة المركزية المقررة اليوم بالجزائر العاصمة وذلك على اثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حل فيها في الرتبة الثالثة بعد كل من الرئيس الفائز عبد المجيد تبون ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

وكشفت قيادة حزب طلائع الحريات بأن الاختيار سيقع على عبد القادر سعيدي ليكون رئيسا للحزب بالنيابة لمدة 3 أشهر يتم فيها التحضير لعقد المؤتمر الأول للحزب الذي سيفصل في خليفة بن فليس الذي انهزم في ثلاثة انتخابات رئاسية في تاريخه السياسي وهي رئاسيات 2004 ثم 2014 وأخيرا 2019 وأعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر عن انسحابه من الحياة السياسية، معللا ذلك برغبته في تسليم المشعل للشباب الذين دعاهم لمواصلة النضال خدمة للجزائر والجزائريين مبرزا أنه سيكعف على الكتابة ووضع خبرته تحت تصرف الشباب

وعقد حزب طلائع الحريات يوم 13 جوان 2015 مؤتمر التأسيسي بفندق الهيلتون في العاصمة، لتمنحه وزارة الداخلية يوم 9 سبتمبر 2015 الاعتماد ليكون بذلك حزبا معارضا شارك في العديد من الفعاليات التي نظمتها المعارضة والتي كان آخرها اجتماع عين بنيان يوم 6 جويلية المنصرم.