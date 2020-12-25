بن غبريط ستكون متهمة والسماع إجراء شكلي

أكدت وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط رمعون في تغريدة على حسابها في تويتر أن قاضي التحقيق استمع لها نهاية الأسبوع كشاهدة نافية أن تكون متهمة وفقا لما تداوله ،بأنها صبيحة الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للقطب المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية بمحكمة سيدي لمحمد كمتهمة في قضية فساد تخص سوء استغلال الوظيفة ،وتبديد المال العام ،واستغلال النفوذ.

هذا وأشار العديد من القانونين في اتصال بالوسط أن سماعها كشاهدة لا يعني أنها بعيدة عن الاتهام وإنما هو تمهيد لاتهامها وأن قاضي التحقيق قام بإجراء شكلي محض ،و غالبا ما يسمع المتهم كشاهد في بداية التحقيق ليوجه له الاتهام بعد أخد رأي المتهم في الملف ،وتجميع الأدلة ، وأسرت مصادر قضائية أنه من المستحيل أن تكون بن غبريط شاهدة في ملف ثقيل هز وزارة التربية كانت وزيرتها منذ20104 الى 2019 وتميزت بتجاوزات كبيرة ، مصرا أن القضية المتهمة فيها بن غبريط مرتبطة خصوصا بالتقرير السلبي الذي قدمه مجلس المحاسبة في تسيير قطاع التربية خلال فترة استوزار نورية بن غبريط (2014-5019 على رأس قطاع التربية ،حيث تبين أن أكثر من 100 مدرسة لم تنجز وموجودة على الورق فقط ـونهبت مبالغ إنجازها ما ضاعف من الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية،ناهيك عن تبديد أموال عمومية في طباعة كتب الجيل الثاني التي تبين عدم صلاحيتها ناهيك عن توظيف إطارات وخبراء دون مستوى علمني مطلوب ،بالإضافة إلى ملف التكوين وصرف مبالغ كبيرة على مكونين من الخارج بدون نتائج تذكر الأمر الذي ساهم في تحطيم المنظومة التربوية وقضى على هبة التعليم في الجزائر وتراجع مستواه.

محمد بن ترار