بن عيادة يمضي على عقد مبدئي مع الافريقي التونسي

ج.ن

وقّع الظهير الأيمن، حسين بن عيادة، لاعب شباب قسنطينة، على عقد مبدئي مع النادي الإفريقي التونسي لمدة ثلاث مواسم إلى غاية 2023، وذلك تحسبا للانضمام إليه بصفة رسمية فور الحصول على ترخيص لمغادرة الأراضي الجزائرية عبر الحدود البرية، من أجل إتمام الصفقة الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث نجح النادي الإفريقي في الحصول على خدمات بن عيادة صاحب الـ29 عاما، رغم المنافسة الشديدة من عدة أندية محلية وقطرية ومصرية، على غرار مولودية الجزائر واتحاد الجزائر والزمالك المصري، وبهذا ينضم بن عيادة الذي يعتبر من أفضل المدافعين في البطولة الوطنيةالموسم الماضي.