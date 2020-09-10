بن عيادة يرحل رسميا عن “السياسي” ويقترب من الدوري التونسي

ج.ن

أعلن اللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، رحيله عن فريق شباب قسنطينة بصفة رسمية.

المدافع الأيمن للخضر نشر صورة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وأرفقها برسالة الى الأنصار مفادها:” لم يكن الوداع سهلاً، فقد كان شبيبة قسنطينة جزءًا مهمًا من حياتي، وأود أن أتمنى التوفيق للمدرب عمراني، وكل طاقمه، وشكرا لأفضل المشجعين في الجزائر، أنا لا أستطيع ابدا ان انساكم”.

للإشارة فإن إبن مدينة وهران قريب جدا من الاحتراف في الدوري التونسي.

بن عيادة الظهير الأيمن لفريق اتحاد العاصمة سابقا يعد من ابرز لاعبي البطولة الجزائرية في الموسم الماضي وينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي نادي، بن عيادة ارتبط اسمه في الفترة الماضية بنادي الزمالك المصري خاصة مع سعي النادي الأبيض للتعاقد مع ظهير أيمن ممز بعد رحيل التونسي حمدي النقاز والذي فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء وقام بشكاية النادي في المحكمة الرياضية الدولية، بن عيادة شارك في 21 مباراة مع فريقه الموسم الماضي، وسجل 4 أهدف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وكان جمال بلماضي المدرب الوطني، قد قام باستدعاء بن عيادة لمباراة الجزائر أمام زيمبابوي في مارس الماضي لحساب تصفيات أمم أفريقيا 2021 لكن المباراة تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.