بن عربي بوزيان مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

أعلنت ادارة فريق إتحاد الجزائراليوم عن تكليفها “بن عريبي بوزيان” كمسؤول أول على الفريق خلفا للفرنسي “فرانسوا سيكولوني” الذي تمت إقالته الأحد .
و شغل بوزيان عدة مناصب في أندية فرنسية معروفة، بينها فريق “موناكو” و”ورين”، حيث سيساعد “بن عريبي بوزيان المحضر البدني “نيكولا بوب” ومدرب حراس المرمى “محمد بن حمو” .
قررت إدارة اتحاد العاصمة تكليف السيد بن عريبي بوزيان كمسؤول الأول على الفريق خلفاً لسيد فرانسوا سيكوليني. وسيساعده نيكولا بوب (محضر بدني) ومحمد بن حمو (مدرب حراس المرمى).
للتذكير أن السيد بن عريبي شغل عدة مناصب في أندية فرنسية معروفة
نتمنى التوفيق لمدربنا الجديد في مهمته الجديدة pic.twitter.com/0uxpTvtRcC
— USM Alger (@USMAofficiel) November 23, 2020