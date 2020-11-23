بن عربي بوزيان مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

الأولىالرياضة
عن نجيب جودي 1

أعلنت ادارة فريق إتحاد الجزائراليوم عن تكليفها “بن عريبي بوزيان” كمسؤول أول على الفريق خلفا للفرنسي “فرانسوا سيكولوني” الذي تمت إقالته الأحد .

و شغل بوزيان عدة مناصب في أندية فرنسية معروفة، بينها فريق “موناكو” و”ورين”، حيث سيساعد “بن عريبي بوزيان المحضر البدني “نيكولا بوب” ومدرب حراس المرمى “محمد بن حمو” .

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